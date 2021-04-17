 مفتي الجمهورية: الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصيام - بوابة الشروق
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مفتي الجمهورية: الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصيام

شوقي علام، مفتي الجمهورية
شوقي علام، مفتي الجمهورية

نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 9:22 م | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 9:22 م

قال شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الاحتلام في نهار شهر رمضان لا يفسد الصيام لأن لا إرادة له في حصول هذا الشأن فهو مغلوب على أمره.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كُتب عليكم الصيام» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن على ذلك الشخص أن يقوم بالاغتسال غسل الجنابة فالغسل يدفع الجنابة وهو الحدث الأكبر ومن باب أولى يدفع الحدث الأصغر، وقال أيضًا لا حرج على الصائم المحتلم أثناء نومه ولكن عليه الاغتسال للصلاة فور استيقاظه.

وأشار المفتي إلى أنه تجوز صلاة التراويح متفرقة في البيت طالما الإنسان انشغل عنها بعمله فهي ممتدة طوال الليل وتكون جهرًا.

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