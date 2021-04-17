التضامن: صرفنا مبالغ فورية لأسر ضحايا حادث أتوبيس أسيوط بخلاف تعويضات الدولة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحوادث الأخيرة التي شهدتها مصر كتصادم قطاري سوهاج وانهيار العقارات والمصانع وحوادث الطرق استدعت اتخاذ إجراءات احترازية كمراقبة الطرق والأمن الصناعي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أنه سيتم تطبيق حملات كشف وإعادة تثقيف وتدريب العاملين على تنفيذ تلك الإجراءات الاحترازية، موضحة أن الوزرة تقدم الدعم لأسر المصابين والمتوفين في أي حوادث من غذاء وكساء وأماكن للإقامة.

وأوضحت أنه يتم مضاعفة التعويضات التي يحصل عليها أهالي أسر ضحايا الحوادث العامة التي تكون من مسؤولية الدولة، إلا أن تعويض الحوادث الفردية يكون أقل، مشيرة إلى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق أسيوط - البحر الأحمر، والذي أسفر عن 22 متوفى.

وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات إضافة إلى توقيعها على التعويضات التي سيتم صرفها لأسر المتوفين فور صدور شهادات الوفاة، مضيفة أن الوزارة تساعد وزارة العدل والنائب العام في الإسراع من استصدار شهادات الوفاة.

وأشارت إلى صرف مبالغ فورية لأسر الضحايا بخلاف التعويضات التي سيتلقونها من الدولة، ذاكرة أن أسرة المتوفي ستحصل على 20 ألف جنيه.

ولفتت إلى صرف المؤسسة العامة للتكافل التعويضات لأسر المتوفين والمصابين بداية من غدًا، قائلة إن بعض الأسر رفضت الحصول على التعويض لحين دفن فقيدهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت في بيان رسمي مصرع 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة نقل مواد بترولية بطريق "أسيوط - البحر الأحمر"، بناحية الكيلو 103، وجرى الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى أسيوط العام والإيمان.