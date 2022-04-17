 السويد.. إصابة 3 متظاهرين بالرصاص خلال احتجاج ضد حركة يمينية متطرفة - بوابة الشروق
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السويد.. إصابة 3 متظاهرين بالرصاص خلال احتجاج ضد حركة يمينية متطرفة

وكالات:
نشر في: الأحد 17 أبريل 2022 - 9:52 م | آخر تحديث: الأحد 17 أبريل 2022 - 9:52 م

أعلنت الشرطة السويدية إصابة 3 أشخاص بالرصاص خلال صدامات في نوركوبينج جنوب غرب ستوكهولم بين الأمن ومتظاهرين احتجوا ضد جماعة يمينية متطرفة أعلنت عزمها حرق نسخ من القرآن.

وقالت الشرطة في بيان لها إن عناصرها "أطلقت عدة رصاصات تحذيرية. ويبدو أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بشظايا مرتدة وهم يعالجون حاليا في المستشفى". ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية

والجرحى الثلاثة الذين لم تعرف حالتهم "قيد الاعتقال للاشتباه في ارتكابهم جريمة".

وهذه ثاني صدامات حول الموضوع نفسه تشهدها نوركوبينج خلال أربعة أيام.

وجاءت الصدامات الأولى اثر احتجاج ضد مسيرة لحركة "سترام كورس" المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان.

ونظمت تظاهرة أخرى الأحد للاحتجاج على فعالية أعلن بالودان في وقت لاحق إلغاءها.

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