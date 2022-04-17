اليونان تسجل 8017 إصابة جديدة و49 وفاة بفيروس كورونا

سجلت اليونان 8017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و49 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و232 ألفا و496، والوفيات إلى 28 ألفا و537.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و719 ألفا و768 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.