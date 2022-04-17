المتهم بقتل وتقطيع مسنة داخل فيلا بالإسكندرية: قتلتها بسبب 3 آلاف جنيه

المتهم تخلص من الجثة في بئر صرف الفيلا لإخفاء معالم الجريمة





أظهرت التحقيقات الأولية التي توصل إليها ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة برج العرب في الإسكندرية، إلى أن العامل المتهم بقتل السيدة المُسنة التي تبلغ من العمر 70 عامًا، ثم قطعها بساطور وألقاها في بئر الصرف الصحي الخاص بالفيلا محل سكنها، أثناء تواجدها بداخلها، سببه الخلاف على مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ورود بلاغًا باختفاء سيدة مًسنة وتم العثور عليها لاحقًا مُقطعة وملقاة في بئر الصرف الصحي الخاص بالفيلا محل سكنها.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، تبين من المعاينة الأولية أن المجني عليها محل إقامتها محافظة القاهرة، وحضرت بمفردها للإقامة في الفيلا التي تمتلكها وهي "تحت التشطيب"، حيث كانت تقوم بتجهيزها للأعمال الخيرية، لكنها اختفت في ظروف غامضة، ولم يتمكن أهليتها للوصول إليها.

وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث تبين من فحص المترددين على المجني عليها أثناء تواجدها داخل الفيلا، وبتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة، وجميع علاقات المجني عليها، توصلت التحريات إلى أن هناك عامل يدعى "ح" كان يقوم بإجراء أعمال تشطيبات داخل الفيلا قبل اختفائها.

ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الفيلا دخوله إليها مرتين مستقلا مركبة "توكتوك"، وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليه، وبالتحقيق معه أقر بقتل المجني، عليها، وأنه قرر تقطيع جثتها بساطور ثم ألقى بها في بئر الصرف الصحي داخل الفيلا من أجل أن يخفي آثار الجريمة.

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه يوم ارتكاب الواقعة ذهب إلى المجني عليها لمطالبتها بمبلغ 3 آلاف جنيها باقي حساب الأعمال التي أجراها داخل الفيلا، إلا أنهما اختلفا على الحساب فحدثت بينهما مشادة دفعها على أثرها على الأرض فهددته بإبلاغ الشرطة، فقرر التخلص منها، حيث خنقها ورطم رأسها في الأرض حتى فارقت الحياة.

وأوضح المتهم أنه وعقب دلك ثم أحضر ساطور وقام بتقطيع جثتها وألقى بها في بئر الصرف الصحي لإخفاء جريمته ثم أحضر "توكتوك" وسرق بعض المواد الغذائية التي كانت تعدها المجني عليها لأعمال الخير خلال شهر رمضان.

وباصطحاب ضباط مباحث القسم المتهم إلى الفيلا أرشد عن مكان تخلصه من جثة المجني عليها، حيث تم انتشالها ونقلها إلى مشرحة كوم الدكة، فيما أرشد المتهم عن مكان إخفاء المسروقات التي استولي عليها من الفيلا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.