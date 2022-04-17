إستونيا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها

أعلنت إستونيا حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها اعتبارًا من اليوم الأحد، في إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الإستونية، في بيان: "اعتبارًا من يوم الأحد، 17 أبريل، يُحظر على السفن التي ترفع العلم الروسي دخول موانئ الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إستونيا، وهذه أحد إجراءات العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي سابقًا"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت الوزارة: "كما جرى إغلاق موانئ الاتحاد الأوروبي من الآن فصاعدًا أمام السفن التي غيرت علمها من العلم الروسي إلى علم آخر بعد 24 فبراير".

وبحسب الوزارة، سيظل يُسمح للسفن الروسية التي تتعرض لحالات طوارئ بدخول الموانئ الإستونية في ظروف استثنائية بإذن من الشرطة وحرس الحدود.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الإستوني تاافي آس، إن الاتحاد الأوروبي يعيد التفكير في نشاطه الاقتصادي من أجل تحقيق استقلال أكبر عن روسيا.

وكانت بلغاريا قد أكدت أيضًا في وقت سابق اليوم فرض حظر على السفن التي ترفع العلم الروسي.