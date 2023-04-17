 معلول يتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز - بوابة الشروق
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معلول يتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 8:29 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 8:29 م

توج التونسي علي معلول لاعب فريق الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز، والمقدمة من رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وسجل معلول هدفا في فوز فريقه الأهلي على نظيره فاركو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لـ رابطة الأندية على فيسبوك، صورة الظهير الأيسر للأهلي على معلول، معلقا عليها: «التونسي علي معلول هو رجل الجولة 25 بناءً على تصويتكم وتعليقاتكم عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بنا».

وفي سياق متصل، سيواجه فريق الأهلي نظيره سموحة، على ستاد برج العرب مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز.

 


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