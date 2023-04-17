شيرين رضا عن دينا الشربيني: صحبتي من زمان ومش هخسرها

أكدت الفنانة شيرين رضا، أنه لم يفهم شخصيتها أحد من زيجاتها السابقة، قائلة، "أنا بشوف أني لغز كبير ومحدش عارف يفهمني".

وأضافت خلال لقاء لبرنامج "أنا والقناع"، عبر قناة "الحياة"، أنها لن تخشى الخوض في تجارب عاطفية؛ ولكن تحاول التحكم في مشاعرها.

ووجهت الإعلامية مني عبد الوهاب سؤالا لشيرين رضا، "هل شيرين أكثر واحدة فهمت عمرو دياب؟"، لترد، شيرين رضا، "لا خالص.. مش حقيقي".

وأكدت أنها تجمعها علاقة قوية مع زوجة عمرو دياب السابقة زينة عاشور ، قائلة، "إحنا أصدقاء وبقول لبنتي هي مش مرات أبوكي هي أمك التانية.. وأولادنا ملهومش ذنب في اللي حصل".

ولفتت إلى أن تربطها بدينا الشربيني زوجه عمرو دياب السابقة؛ علاقة قوية، ولم تخسرها بسبب زواجها من عمرو دياب، قائلة "دينا الشربيني صحبتي من زمان.. ومش هخسر صداقتها علشان أي سبب"



