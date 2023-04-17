 صحة الشرقية: إطلاق قافلة طبية وعلاجية بالمجان لقرية دوامة بني عمرو ضمن حياة كريمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة الشرقية: إطلاق قافلة طبية وعلاجية بالمجان لقرية دوامة بني عمرو ضمن حياة كريمة

فاطمة علي:
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 1:07 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 1:07 م
أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في قرية دوامة بني عمرو التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة فاقوس، صباح اليوم الاثنين، على أن تستمر فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان على مدار يومين؛ وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد بيان مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، أن القافلة الطبية والعلاجية في قرية دوامة بني عمرو التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة فاقوس تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – القلب – الجلدية – الروماتيزم – المسالك البولية.

كما تشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لجميع المترددين على القافلة من أبناء وأهالي قرية دوامة بني عمرو التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة فاقوس، وذلك دون أية رسوم أو مقابل مادي.

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