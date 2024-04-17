قال أحمد حسام «ميدو» لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن هناك عددًا من لاعبي الأهلي لا يستحقون اللعب بقميص الأحمر، وذلك بعد هزيمة الفريق أمام الأبيض بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتابع ميدو في تصريحات تليفزيونية: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي لديه أخطاء، والإدارة لديها أخطاء أيضًا، فهناك لاعبون في الأهلي لا يستحقون اللعب للفريق".

وأضاف: "هناك مواصفات للاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، وهذه المواصفات إذا تسامحت فيها مرة واثنان، يقل مستوى وجودة الفريق، مثلما حدث مع الزمالك بعد فترة بداية الألفينات".

وزاد: "من تعاقد مع أنتوني موديست يجب أن تتم محاسبته.. هو لاعب صاحب مسيرة رائعة، ولكن لا يجب أن تتعاقد معه وهو في آخر مسيرته، ويجب محاسبة من يصر على استمراره في الأهلي، ومن يصر على أن يبدأ المباريات".

وأكمل: "موديست لا يستطيع التحرك في بعض مباريات الأهلي، وطاهر محمد طاهر أيضًا سيء للغاية، وليست لديه حلول فردية، هناك ناشئين في الأهلي أداء أفضل منه".

وواصل: "كريم نيدفيد أيضًا لا يستحق اللعب للأهلي، هو سيء في 90% من المباريات مع الأهلي وحتى عندما كان مع مودرن فيوتشر".

واستطرد: "كريم نيدفيد شخص طيب، ولكن مستواه ليس مستوى النادي الأهلي، هو لم يكن يستطيع مجاراة مباراة القمة، كان يلعب أمام لاعبين رائعين مثل ناصر ماهر".

وأتم: "هناك وقت سأقول فيه إن هناك لاعبين في الزمالك لا يستحقون أيضًا اللعب للفريق، لكن أريد أن أمنحهم الفرصة مع الفريق حاليًا".