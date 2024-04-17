تقيم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك برئاسة الكاتب خالد الخميسى، حفلا لمناقشة وتوقيع رواية "الشيخ و الفيلسوف" للكاتب شريف الشوباشى، وذلك في السادسة مساء الأحد المقبل، برعاية من الدكتور نيفين الكيلانى وزير الثقافه، وإشراف الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى.

يشارك فى المنصة الكاتبة والشاعرة فاطمه ناعوت، والدكتور أشرف منصور رئيس قسم الفلسفه بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية يدير اللقاء الكاتب خالد الخميسى، وبحضور كبار الشخصيات والنخب الثقافية.

تقع مكتبة القاهرة الكبرى فى حى الزمالك بالقاهرة وعنوانها 15 شارع محمد مظهر على النيل.



الجدير بالذكر أن هذا القصر المقام فيه مكتبة القاهرة الكبرى ينسب إلى صاحبته الأميرة سميحة بنت السلطان حسين كامل أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديو إسماعيل.

ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية، واستمر العمل فى تجديد القصر فى الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.