 نقل 20 طنا من المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بسندوب في الدقهلية - بوابة الشروق
الأربعاء 17 أبريل 2024 10:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

نقل 20 طنا من المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بسندوب في الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 9:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 9:58 م

أزالت رئاسة مركز ومدينة شربين في محافظة الدقهلية، تلال القمامة المنتشرة في قرية محلة إنجاق أحد قرى حياة كريمة التابعة لمركز شربين بالمحافظة، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية عام 2022 أثناء زيارته للمحافظة وافتتاحه لمبادرة حياه كريمة بمركز شربين.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في بيان له اليوم الأربعاء، بضرورة النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها منظومة النظافة العامة، والتجميل لرؤساء الأحياء والمدن.

بدوره تابع الدكتور إبراهيم صابر، رئيس مركز ومدينة شربين، اليوم الأربعاء، أعمال رفع القمامة والمخلفات الصلبة بقريه محلة إنجاق، حيث شملت حملة النظافة محيط مركز الشباب والملعب الخماسي، والشوارع المحيطة بالقرية، وذلك بحضور شيرين لطفي رئيس الوحدة المحلية، والفريق المعاون بالوحدة المحلية ببساط كريم الدين.
وأكد رئيس المركز، الاهتمام بالنظافة العامة ونقل القمامة والمخلفات أولا بأول من أماكن التجمع وبالمتابعة المستمرة بصفة يومية وتغطية السيارات خلال نقلها للمقلب لتحقيق رضا المواطنين، حيث تم نقل 20 طنًا من المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بسندوب لتوفير بيئة نظيفة وصحيه أمام المواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك