وزير النقل سفير المجر بالقاهرة ورئيس شركة جانز مافاج يبحثون مستجدات تصنيع وتوريد 1350 عربة سكة حديد

إدخال العربات الجديدة للخدمة تباعا وفقا لجدول التشغيل اليومي

عقد وزير النقل، كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع كل من السفير المجري بالقاهرة، السفير أندراش كوفاكش، ورئيس شركة "جانز مافاج" المجرية، شابا تورو، الموردة لعقد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك لمتابعة جدول تصنيع توريد عربات الصفقة.

وخلال الاجتماع، الذي حضره رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة ومسئولي شركة سوتيك، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بتصنيع عربات الصفقة، حيث بلغ عدد العربات التي وصلت حتى الآن 914 عربة سكة حديد جديدة.

كما بحث الاجتماع، بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، الجدول الزمني الخاص بتوريد باقي عربات الصفقة، والتي تتكون من 1350 عربة، 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية، و 460 عربة درجة ثالثة مكيفة، و 105 عربة أولى مكيفة، و 210 عربة ثانية مكيفة، و35 بوفية ثانية مكيفة، و40بوفية ثالثة مكيفة.

وأكد الوزير على أهمية الاستمرار في الالتزام بالمعايير الفنية وفقا لشروط العقد، والالتزام بالجدول الزمني المخطط لتوريد باقي العربات نظرا لأهمية الصفقة التي ساهمت في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، لافتا إلى أن العربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة للركاب.

وأشار الوزير إلى أن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية؛ بهدف الارتقاء بها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم.

وتابع أن هذه الصفقة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية، وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة للركاب بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كيلو متر وربطهما معا.