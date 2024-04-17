ارتفاع عدد المصابين في قصف عرب العرامشة إلى 13 بينهم 4 حالتهم خطيرة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بارتفاع عدد المصابين في قصف عرب العرامشة في الجليل الغربي إلى 13 شخصًا بينهم 4 حالتهم خطيرة، وذلك وفقًا لما أوردته فصائية «العربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وقال حزب الله اللبناني إن «عناصره شنوا عند ‏الساعة ‌‏13:15 ‌‎من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024، هجوما مركبا بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة (المركز الجماهيري)».

وأشار إلى أن عناصره أصابوا المركز إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح، موضحًا أن الهجوم يأتي «ردا على اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية».

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم المواقع التي نُفذت منها عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه بلدة عرب العرامشة، الوقعة في الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينةعبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «خلال الساعة الأخيرة، تم رصد عدة عمليات إطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرب العرامشة، فهاجم الجيش مصادر النيران».

ولفت إلى أن «طائرات حربية أغارت قبل قليل على مبنى عسكري تواجد فيه عناصر تابعون لحزب الله اللبناني في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان».

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، اليوم الأربعاء، بتعرض منطقة الضهيرة، وأطراف بلدات: علما الشعب ويارين ومروحين، جنوبي البلاد لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني: «شن الطيران الحربي المعادي غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب، كما تعرضت أطراف علما الشعب والضهيرة لقصف مدفعي فوسفوري».