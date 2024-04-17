العراق يستعيد قطعة أثرية تعود إلى الحضارة السومرية من أحد المتاحف الأمريكية

تسلَّم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الليلة الماضية قطعة أثرية تعود إلى الحضارة السومرية 2900- 3000 سنة قبل الميلاد من متحف الميتروبوليتان في نيويورك.

وأشاد السوداني خلال مراسم تسلم القطعة الأثرية بـ"الجهود التي بُذلت لإيصال هذه القطعة الأثرية، وإجراءات تسليمها للسفارة العراقية"، معتبرا أن "هذه المبادرات ستعزز العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب بيان للحكومة العراقية وزع فجر اليوم الأربعاء.

وقال إن الآثار العراقية تمثل هوية البلد، وتاريخه وحضارته، وإن "الحكومة تواصل مساعيها لاستعادة جميع القطع الأثرية، التي تعود إلى الحضارات الرافدينية، لاسيما بعد أن تعرض البلد إلى موجة من السرقة والإهمال خلال الحقب الماضية، ما تسبب بفقدان هذا العدد الكبير من المقتنيات الآثرية التي تؤرخ حضارة العراق وتوثق إسهاماتها الإنسانية".

وذكر أنّ "من الاستحقاقات المهمة للحكومة العراقية والدولة التعاون مع الدول الصديقة وجميع المؤسسات الدولية والثقافية لأجل إعادة آثارنا إلى موطنها الأصلي".



واستعاداللعراق قطعا أثرية من الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية كانت قد نهبت بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 .