وفاة 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء حادث تصادم جنوب باكستان

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لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 25 آخرون؛ جراء حادث تصادم تعرضت له حافلة اليوم في إقليم السند جنوبي باكستان.

وذكر راديو باكستان نقلا عن الشرطة الباكستانية، أن الحادث وقع عندما اصطدمت حافلة بناقلة نفط وشاحنة صغيرة على طريق اندوس السريع في مقاطعة جامشورو بالإقليم، ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 25 آخرين، تم نقلهم للمستشفيات.

وأوضحت الشرطة أن الحافلة كانت متجهه من مدينة لاركانا إلى مدينة كراتشي.

وفي 10 سبتمبر من عام 2023 ، توفي ستة أشخاص وأصيب 57 آخرون، جراء حادث مروري تعرضت له حافلة بإقليم البنجاب في باكستان.

يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة في باكستان، نتيجة لنقص البنية التحتية، وسوء صيانة السيارات والقيادة المتهورة.