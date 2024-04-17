محكمة أوروبية تقضي بأنه لا يتعين تسجيل بابلو إسكوبار كعلامة تجارية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت المحكمة العامة الأوروبية في لوكمسبورج، اليوم الأربعاء، أنه لا يتعين تسجيل اسم بارون المخدرات الكولومبي الشهير بابلو إسكوبار، كعلامة تجارية للسلع والخدمات في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المحكمة، أن الاسم مرتبط بتهريب المخدرات والجريمة والمعاناة الإنسانية، ولا يتعين منحه الحماية بموجب قوانين الملكية الفكرية.

وكانت شركة "إسكوبار" ومقرها "بورتو ريكو" ترغب في تسجيل مصطلح "بابلو إسكوبار" كعلامة تجارية، لدى مكتب "الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية"، كحماية لمجموعة واسعة من السلع والخدمات.

ورفض المكتب الطلب، على أساس أنه مخالف للآداب العامة.

وينظر إلى إسكوبار، الذي توفي في عام 1993، على إنه أكثر أباطرة المخدرات إثارة للخوف في كولومبيا.

وأسس كارتل "ميديلين"، وحصل على المليارات، من تهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وتردد أنه مسؤول عن مقتل آلاف الأشخاص.

ورفعت الشركة دعوى قضائية لدى المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي وخسرتها الآن.

وقضى قضاة المحكمة، أن اسكوبار لم يكن مرتبطا بشكل كبير بأي أعمال خيرية يزعم أنه قام بها لصالح الفقراء في كولومبيا، وبالتالي قرر القضاة أن الطلب انتهك القيم والمعايير الأخلاقية.