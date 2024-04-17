وزيرا المالية الكوري والياباني يتعهدان باتخاذ خطوات مناسبة للحد من تقلبات سوق العملات الأجنبية

أعرب وزيرا المالية الكوري الجنوبي والياباني عن مخاوف جدية بشأن الضعف الحاد للعملتين الكورية واليابانية مقابل الدولار الأمريكي، وقالا إنه يمكنهما اتخاذ الخطوات المناسبة للحد من تقلبات السوق وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وزارة المالية في سول اليوم الأربعاء.

وجاءت المباحثات بين وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانج-موك ونظيره الياباني شونيتشي سوزوكي خلال اجتماعهما في واشنطن يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الاقتصاد والمالية.

ونمت التقلبات في سوق الصرف الأجنبي مؤخرا بعد أن شنت إيران هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع ردا على هجوم إسرائيلي مشتبه به على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق.

وتزايدت المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، على الرغم من أن المجتمع الدولي دعا إسرائيل إلى ضبط النفس.

وفي يوم الثلاثاء، انخفض سعر الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي إلى المستوى الذي تتم مراقبته عن كثب وهو 1400 وون خلال التداول اليومي للمرة الأولى منذ عام 2022 قبل أن ينتهي عند مستوى منخفض جديد لعام 2024 عند 50ر1394 وون.