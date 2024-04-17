مدرب مازيمبي: سنستفيد من فوز الزمالك على الأهلي في مباراتنا

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تحدث الفرنسي ألكسندر جوران المدرب المساعد لفريق مازيمبي الكونغولي، عن المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره مازيمبي الكونغولي على ملعب لوبومباشي يوم السبت القادم، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال جوران في تصريحات تليفزيونية: "تابعنا مباراة الأهلي والزمالك، وهذه لحظات رائعة لنا لمتابعة الفريق الأحمر جيدا، والمباراة كانت صعبة عليه".

وأضاف: "سنحاول أن نستفيد من متابعتنا لفوز الزمالك على الأهلي، والفرص متساوية بيننا وبين الأهلي".

وأتم: "الأهلي يلعب بشكل جماعي رائع على المستوى الهجومي والدفاعي وهذه نقطة مهمة".