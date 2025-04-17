 محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق بسيدي غازي - بوابة الشروق
الخميس 17 أبريل 2025 10:34 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق بسيدي غازي

محمد نصار
نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 10:30 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 10:30 ص

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ اليوم، أعمال تأهيل وتمهيد وتسوية الطرق بمدينة سيدي غازي، تحت إشراف جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق العامة، ورفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

أكد المحافظ، استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالقرى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية والتدخل السريع بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، في إطار خطة متكاملة لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة، بالتوازي مع تحسين الخدمات بكل القطاعات الأخرى.


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