ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بعد ارتفاع الحصيلة إلى 15 طالبا بأسوان

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الصحاري بمدينة أسوان إلى 15 طالبًا.

وجاءت أسماء الطلاب الذين أصيبوا جراء الحادث كالتالي: تسنيم إبراهيم حسن، 14 سنة، مصابة بكسر في الذراع الأيمن، ورضوى ياسر البدري محمد، 13 عامًا، مصابة بكسر في الفخذ الأيسر والذراع الأيسر، وأسمهان سيد محمد، 13 سنة، مصابة بخلع في الكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمود علي خليل، 13 سنة، مصاب بخلع في الكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب في الحادث: سارة بيومي أحمد، 15 سنة، وشقيقتها آية بيومي أحمد، 12 سنة، ورحمة عيد حسن، 14 سنة، وأحمد محمد السيد، 10 سنوات، وزينب إبراهيم فهمي، 13 سنة، ومصطفى رمضان عبد الغني، 13 سنة، وجميعهم مصابون بكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيب أيضًا: حنين جمعة عبد الحافظ، 13 سنة، وهبة محمود إبراهيم، 13 سنة، وآلاء عبد الرازق أحمد، 14 سنة، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إلى جانب شخصين آخرين غير الطلاب، وهما: شهدان عادل عبد الباسط، 44 سنة، مصابة بجرح قطعي في الجبهة، وأحمد ربيع فهمي، 34 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.