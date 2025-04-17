قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق والمحلل السياسي، إن المقترح الذي قدمه الوسطاء بشأن الهدنة في غزة هو «مقترح إسرائيلي، وليس مصريا»، مشيرا إلى أن الإعلام الإسرائيلي يتحدث منذ أيام عن إضافة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لأربعة شروط جديدة، من ضمنها نزع سلاح المقاومة.

وكشف خلال تصريحات لـ «Extra News»، عن تفاصيل نقل المقترح الإسرائيلي إلى وفد حركة حماس في القاهرة، قائلا: «أول أمس حضر وفد من حركة حماس في القاهرة برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة السيد خليل الحية، ومعه وفد من الأشقاء القطريين، ومعهم أيضا وفد تركي، وهذه معلومات وليست تحليلا، وحماس موجودة بـ 4 قيادات منها، ونُقل في وجود كل هؤلاء الاقتراح الإسرائيلي».

وشدد أن مصر ليست بحاجة إلى الحديث عن وقفتها ودعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر اعتادت على التعامل مع الكثير من «الروايات الكاذبة» من الجانب الإسرائيلي منذ بداية الحرب، مستشهدا بزعم نتنياهو بأن مصر تهرب السلاح عبر محور فيلادلفيا.

واستشهد بالتاريخ للتذكير بموقف مصر الثابت على مر العصور من القضية الفلسطينية، لافتا إلى عثوره على فيلم وثائقي قديم يظهر الملك فاروق عام 1948 وهو يزور القوات المصرية التي حاربت كيان إسرائيل في ذلك الوقت، وصور أخرى له داخل غزة عام 1948.

ووجه انتقادًا حادا «للمنسوبين لجنسية هذا البلد والذين ينعقون كالغربان في كل مكان خارج مصر»، في محاولة للإساءة لموقف الشعب المصري، وليس حكومته موضحا أن «مصر ليست الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر هي الشعب الذي خرج، والرئيس السيسي يعبر عن موقف الشعب، ولا يوجد رئيس دولة في المنطقة قال ما قاله الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية».