رئيس الوزراء الكندي: ترامب القضية الرئيسية في انتخابات كندا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء إن السؤال الرئيسي في انتخابات كندا هو من الأفضل للتعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما اعتبر منافسه من الحزب المحافظ أن كارني لا يمثل التغيير بعد عقد من حكم الحزب الليبرالي.

وقال المعارض المحافظ بيير بويليفر خلال مناظرة باللغة الفرنسية إن كندا بحاجة إلى تغيير وإن كارني يشبه سلفه جاستن ترودو.

ورد كارني قائلا: "السيد بويليفر ليس جاستن ترودو. وأنا أيضا لست جاستن ترودو. في هذه الانتخابات، السؤال هو من سيكون قادرا على مواجهة السيد ترامب".

وأثارت الحرب التجارية لترامب وتهديداته بجعل كندا الولاية 51 غضب الكنديين، مما أدى إلى زيادة في مشاعر الوطنية الكندية التي عززت أرقام استطلاعات الحزب الليبرالي قبل الانتخابات المقررة في 28 أبريل/نيسان.

ويحاول بويليفر إقناع الكنديين بعدم منح الليبراليين ولاية رابعة. وكان يأمل في جعل الانتخابات استفتاء على ترودو، الذي تراجعت شعبيته في نهاية عقد من حكمه بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والسكن وتزايد الهجرة.

لكن ترامب هاجم، واستقال ترودو، وأصبح كارني، وهو مصرفي مركزي سابق مرتين، زعيما للحزب الليبرالي ورئيسا للوزراء بعد سباق قيادة الحزب.

وقال كارني، عندما سُئل عن ترودو في مؤتمر صحفي بعد المناظرة: "أحد الفروق، هناك العديد من الفروق، ولكن أحد الفروق بيننا هي أنني أضع المزيد من التركيز على الاقتصاد، على نمو الاقتصاد". وأضاف: "في الواقع، في هذه الظروف التي نعيشها، وبالنظر إلى حجم الأزمة، يمكنني القول إن التركيز المستمر على نمو الاقتصاد هو الأهم".

وخلال المناظرة، قال كارني إنه شغل منصب رئيس الوزراء لمدة شهر واحد فقط.

وقال بويليفر: "نحتاج إلى تغيير. أنت لا تجسد التغيير".