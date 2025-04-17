شتوتجارت يجدد تعاقده مع فيرله

أعلن شتوتجارت الألماني، تجديد عقد ألكسندر فيرله، الرئيس التنفيذي للنادي، لمدة 4 أعوام، ليظل في منصبه حتى عام 2030.

وسار فيرله، الذي يتولى المنصب منذ عام 2022، على خطى سيباستيان هونيس، المدير الفني، والذي مدد تعاقده حتى عام 2028.

ولدى فابيان فولجموث عضو مجلس الإدارة للشئون الرياضية، وكريستيان جينتنر، المدير الرياضي، عقود طويلة الأمد حتى عام 2027.

وقال فيرله بعد أن وافق المجلس الإشرافي على التمديد "كان وسيظل شتوتجارت قريبا من قلبي".

وأضاف "خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حققنا تقدما مهما من الناحية الرياضية والاقتصادية والهيكلية، وأعدنا تأسيس شتوتجارت كوجهة جذابة في كرة القدم المحلية والدولية".

وشدد "الآن، الأمر يتعلق بالاستمرار في البناء الاستراتيجي على قواعدنا بشجاعة وكفاءة".

وكان فيرله قد أعلن الشهر الماضي، تحقيق أرباح قياسية بواقع 15 مليون يورو، وذلك بشكل رئيسي من دخل دوري أبطال أوروبا وبيع اللاعبين سيرهو جيراسي، وفالديمار أنطون، وهيروشي إيتو في الصيف.

وأنهى شتوتجارت، الموسم الماضي، في المركز الثاني بالدوري الألماني، ويحتل حاليا المركز 11، وبات مهددا بعدم اللعب في أوروبا عبر البوندسليجا، ولكنه سيتأهل لليوروبا ليج إذا تغلب على أرمينيا بيلفيلد في نهائي كأس ألمانيا، يوم 24 مايو المقبل.