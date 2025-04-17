أعلنت وزارة الأوقاف عن اافتتاح 16 مسجدًا، في 9 محافظات، غدا الجمعة منها 10 مساجد منها بنظام الإحلال والتجديد، و6 مساجد صيانةً وتطويرًا.

وبحسب البيان وصل إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ١٢٩٨ مسجدًا، من بينها ٨٧٢ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و٤٢٦ مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م وبلغ ١٣٣٧٩ مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٢ مليارًا و ٦٢٢ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:



ففي محافظة البحيرة:



إحلال وتجديد: مسجد الرحمن، عزبة بير العسل، قرية الحجر المحروق – مركز الدلنجات؛ مسجد سعد عويضة، قرية زاوية صقر – مركز أبو المطامير.

صيانة: مسجد الربعمائة الكبير، قرية دفشو – مركز كفر الدوار؛ مسجد عزبة الشرانيب، قرية كفر سنطيس - دسونس

أم دينار – مركز دمنهور.



وفي محافظة أسيوط:



إحلال وتجديد: مسجد تاج الدين، قرية منقباد– مركز أسيوط؛ مسجد أولاد رزق الله، قرية أبو كريم – مركز ديروط.



وفي محافظة الشرقية:



إحلال وتجديد: مسجد الرحمة، عزبة النجدي، قرية منشية رضوان – مركز أبو كبير.



وفي محافظة كفر الشيخ:



إحلال وتجديد: مسجد أبو عيد، الشواذلية، قرية منشأة عباس – مركز سيدي سالم؛ مسجد النور، قرية الحاج علي – مركز الرياض غرب.



وفي محافظة الغربية:



إحلال وتجديد: مسجد المغازي، قرية حوين – مركز قطور.



وفي محافظة القليوبية:



إحلال وتجديد: مسجد التقوى، عزبة محمود عبد الله، قرية دجوي – مركز بنها.



وفي محافظة الجيزة:



إحلال وتجديد: مسجد الحمد، قرية منية الرقة – مركز أطفيح.



وفي محافظة الدقهلية:



صيانة: مسجد عبد المجيد إسماعيل، قرية شبرا سندي – مركز السنبلاوين؛ مسجد جبر، قرية ميت تمامة – مركز منية النصر.



وفي محافظة قنا:



صيانة: مسجد آل فندي، قرية قصير بخانس – مركز أبو تشت؛ مسجد الحاج يوسف، قرية الشاورية – مركز نجع حمادي.