البرلمان الألماني يتلقى نحو 800 طعن على صحة الانتخابات

قبل أيام قليلة من انتهاء الموعد النهائي، تلقى البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) نحو 800 طعن على صحة الانتخابات العامة التي جرت في 23 فبراير الماضي.

وبحسب البيانات، فإن هذا أقل بكثير مما كان عليه عدد الطعون عقب الانتخابات العامة التي جرت في عام 2021 الذي سجل 2198 طعنا، ولكنه أكثر بكثير مما كان عليه بعد انتخابات عام 2017، عندما تم تقديم 275 طعنا.

وتنتهي المهلة النهائية لتقديم الطعون على الانتخابات العامة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل (23 أبريل).

ووفقا لقانون التدقيق الانتخابي، يحق لأي ناخب مؤهل، وأي مجموعة من الناخبين المؤهلين، بالإضافة إلى أي مسؤول انتخابي على مستوى الولايات أو المستوى الاتحادي، ورئيس البرلمان الاتحادي الطعن على صحة الانتخابات. ويجب أن يتم ذلك كتابيا ومع ذكر الأسباب في غضون شهرين من إجراء الانتخابات العامة. وستناقش لجنة التدقيق الانتخابي في البوندستاج الطعون، ويتخذ البرلمان بعد ذلك القرار بشأنها.

ولا يمكن قبول الطعن إلا إذا تم تحديد خطأ في إعداد أو إجراء الانتخابات العامة. علاوة على ذلك، لا بد أن يكون هذا الخطأ قد أثر بالفعل أو له تأثير محتمل على توزيع المقاعد في البوندستاج.