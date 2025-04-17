قلق بريطاني من استخدام مسيرات صينية الصنع لمراقبة مواقع حساسة

أعرب مسؤولون في الحكومة البريطانية عن مخاوفهم بشكل غير علني من استخدام مسيرات مصنعة في الصين لالتقاط صور عالية الدقة لمواقع البنية التحتية الوطنية الحساسة في المملكة المتحدة، بما يتعارض مع التوجيهات الصادرة عن أجهزة الأمن في البلاد.

وتستخدم شركة ناشونال جريد، التي تدير شبكات الكهرباء والغاز في البلاد، مسيرات تصنعها شركة "إس زد دي جي آي تكنولوجي"، ومقرها في شنتشن، لالتقاط مقاطع فيديو وصور وخرائط حرارية لمحطات الكهرباء الفرعية، وفقا لمعلومات منشورة على موقعها الإلكتروني في سبتمبر الماضي.

وتم أيضا استخدام مسيرات "دي جي آي" لمراقبة أعمال بناء محطة "هينكلي بوينت سي" للطاقة النووية التابعة لشركة "إلكتريسيتي دو فرانس"، ولرصد مزارع الطاقة الشمسية، ومن جانب شركة "تيمز ووتر" لمراقبة الخزانات وإمدادات المياه، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي استخدام هذه المسيرات رغم تحذير صادر في عام 2023 من جانب الهيئة الوطنية للأمن الوقائي في المملكة المتحدة، التابعة لجهاز الأمن الداخلي إم أي 5، بأن المؤسسات البريطانية التي تدير مواقع حساسة يجب أن تكون حذرة في استخدام مسيرات "مصنعة في دول تتبني ممارسات قسرية في تبادل البيانات"، في إشارة إلى الصين.

إضافة إلى ذلك، في عام 2022، أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية شركة "دي جي آي" في قائمة سوداء للشركات الصينية التي لها صلات عسكرية.

وقالت شركة "ناشونال جريد" إنها تتبع توجيهات الحكومة، بينما قالت شركة "تيمز ووتر" إنها تأخذ إجراءات الأمن "على محمل الجد". ولم ترد شركة "دي جي آي" و"إلكتريسيتي دو فرانس" على طلبات للتعليق.





