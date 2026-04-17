ممثل مجلس السلام: دور مصر حاسم في التعامل مع ملف غزة بفضل الخبرة والحكمة والدبلوماسية

قال نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، إن هناك حاجة ملحة لضمان وجود وسطاء قادرين على تنفيذ وتفعيل جميع التعهدات التي تم التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما يتعلق بفتح معبر رفح.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الالتزامات تشمل كذلك الجانب الإسرائيلي، وتمتد لتشمل معالجة الأزمة الإنسانية، وزيادة تدفق المساعدات، ووقف العمليات العسكرية التي أعاقت مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة، إضافة إلى السماح بإزالة الأنقاض.

وتابع: «هناك حوار مستمر وجيد مع جميع الأطراف، رغم صعوبة ضمان الالتزام الكامل، وأعترف بأن هذا الأمر بالغ الصعوبة، خصوصًا فيما يتعلق بضمان تنفيذ كل هذه الالتزامات بشكل فعّال من قبل جميع الأطراف».

واستكمل: «كما نتواصل بشكل جيد مع الفلسطينيين في غزة ومع الفصائل، بما في ذلك حركة حماس، لأن الهدف النهائي الذي نؤمن به جميعًا هو خدمة الشعب الفلسطيني، وهو الهدف الأساسي بغض النظر عن اختلاف الأطراف وتعدد الفصائل السياسية، ولذلك لا بد من التركيز على احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، والعمل على توحيد الصف الفلسطيني وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وهو ما يتطلب التزامًا واسعًا من الجميع».

وصرح الممثل الأعلى: «هنا يأتي دور مصر بشكل حاسم للغاية، فهي تمتلك خبرة كبيرة وحكمة في التعامل مع هذه الملفات، إلى جانب تاريخ طويل من العمل الدبلوماسي والتعامل مع قضايا معقدة في المنطقة، وهو ما يجعل دورها محوريًا في هذه المرحلة».