أعلنت قيادة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن تطبيق نظام جديد لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، يقضي بقصر عبور السفن المدنية على ممرات تحددها إيران، مع استمرار حظر مرور السفن العسكرية، وعدم السماح بأي تحركات دون إذن مسبق من قواتها البحرية.

وكتبت القيادة على وسائل التواصل الاجتماعي: "ينص الأمر الجديد في مضيق هرمز على ما يلي: يُسمح للسفن المدنية بالإبحار فقط عبر مسار محدد"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضافت: "لا تزال السفن العسكرية ممنوعة من الملاحة البحرية في المضيق، ولا يُسمح بالملاحة إلا بإذن من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وتابعت: "يتماشى هذا الإجراء مع اتفاقية وقف إطلاق النار في ساحة المعركة، وبعد تنفيذ وقف إطلاق النار اللبناني".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.

وقال عراقجي: "تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، يعلن عن فتح ممر عبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك على طول المسار المتفق عليه، كما أعلنته سابقا منظمة المواني والملاحة البحرية الإيرانية".

وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس.

يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.