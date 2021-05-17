العراق والناتو يبحثان مهمام البعثة وتدريباتها

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع قائد بعثة حلف الناتو الجديد في العراق، جنرال مايكل لوليسجارد، عمل البعثة ومهامها التدريبية في العراق، والخاصة بتطوير القدرات التدريبية للقوات العراقية وتقديم المشورة.



وأكد الأعرجي، خلال لقائهما، اليوم الاثنين ببغداد، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن القوات العراقية قطعت شوطا كبيرا في مجال الخبرة القتالية، مشيرا إلى أن التعاون مع الناتو يندرج في إطار الحاجة لتنمية جانب التدريب الذي يعد عاملا مهما لتقوية قدرات قواتنا الأمنية ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال.



ومن جهته، استعرض قائد بعثة الناتو عمل البعثة ومهامها المحددة، مؤكدا عدم وجود قوة قتالية داخل العراق، وإنما يقتصر عمل البعثة على المهام التدريبية والاستشارية، في إطار التعاون بين العراق والناتو لدعم قدرات القوات العراقية في الاستشارة والتدريب.