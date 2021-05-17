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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. قوات الاحتلال تسوي مبنى سكنيا بالأرض شمال غزة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 10:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 10:59 ص

عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد لحظة تسوية قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكني بالأرض، في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة.

 

https://twitter.com/WAFA_PS/status/1394203720808902657

 

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ نهاية شهر رمضان، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 197 شهيدا بينهم 58 طفلًا و34 سيدة و15 من كبار السن، وما يزيد عن 1235 جريحًا.

 


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