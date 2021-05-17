قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن «موقف بلاده من سد النهضة واضح مبني على المصالح الوطنية»، موضحًا أن «السودان يريد حلًا توافقيًا وتفاوضيًا مبنيًا على حفظ الحقوق».

وأضاف البرهان، خلال لقاء لفضائية «فرانس 24»، اليوم الاثنين، أن «السودان ظل لسنوات طويلة ينادي بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم بملف سد النهضة»، مؤكدًا أنه «حق مشروع للبلاد».

ولفت إلى أن «العلاقات الأخوية مع إثيوبيا والترابط تحتم التوصل في النهاية لاتفاق بالملف»، قائلًا إن «الانسجام الكامل مع الموقف المصري، يرجع إلى ما يربط البلدين من علاقات قديمة».

وأوضح رئيس السيادة السوداني أن «مصر والسودان لديهما مصالح مشتركة متشابهة، ويسعيان إلى الوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني؛ حفاظًا على حق الأجيال المقبلة في مياه النيل».

وعن أزمة الحدود مع إثيوبيا، أكد أن بلاده ليس لديها رغبة في حدوث صدام مع الجارة الإثيوبية أو تصعيد المواقف، مضيفًا أن البلدين تجمعهما علاقات قديمة وشعبية متميزة.

وشدد البرهان، على أن «حق السودان في السيادة على أراضيه لن تقف أمامه أي عوائق»، متابعًا: «سيناريو الحرب مع إثيوبيا مستبعد وننال حقوقنا عبر التفاوض والتراضي».