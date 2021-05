قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه قدم خدمات الإسعافات الأولية إلى 686 جريحًا بينهم 192 طفلًا، منذ بداء الهجوم على قطاع غزة في العاشر من شهر مايو الجاري.

Since the start of the attack on the Gaza Strip on 10 May, #PalestineRCS has provided first aid services to 686 wounded, including 192 children.#Gaza#Palestine pic.twitter.com/fExItHazds