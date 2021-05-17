الكرملين: جهود روسية لإنهاء التوترات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن موسكو على اتصال دائم مع الحكومة الأرمينية والأذرية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها من لإنهاء التوترات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن بيسكوف، قوله: "موسكو على تواصل دائم مع يريفان وباكو، لاسيما أن الحكومة الروسية تبذل الآن جهود حثيثة لنزع فتيل التوترات وتسوية الوضع بين الجانبين.



وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن التوترات والعدائية تظهر بشكل ملحوظ من قبل القوات الأذربيجانية على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.



وقال: "إلى أن تغادر القوات الأذربيجانية أراضي أرمينيا ، فإننا نعتبر الحالة أزمة تهدد الاستقرار والسيادة والسلامة الإقليمية لأرمينيا المنصوص عليها في ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومعاهدة الأمن الجماعي، وإجراءات الاستجابة لحالات الأزمات. إلى أن يتم حل مهمتنا المشروعة، ينبغي إشراك هذه الآليات ".



من جانبه، أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن عملية ترسيم الحدود بين بلاده وأرمينيا جارية، والمفاوضات مستمرة؛ معتبرا أنه غير مقبول، توجه أرمينيا بالشكوى إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حول حدوث اشتباكات على الحدود.



جدير بالذكر، أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ (المتنازع عليه)، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر 2020.