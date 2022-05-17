ارتفاع أسعار النفط مع زيادة الطلب على المنتجات البترولية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع زيادة الطلب على المنتجات البترولية واستمرار ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 6ر1% إلى حوالي 112 دولار للبرميل، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 4 دولارات للجالون لأول مرة على الإطلاق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الزيادة في أسعار العقود الآجلة للبنزين تنتقل بسرعة إلى محطات التجزئة ،وهو ما يعني مزيدا من المعانات لأصحاب السيارات، خاصة عند بداية موسم السفر البري الصيفي في الولايات المتحدة بنهاية الشهر الحالي.

وقال سكوت شيلتون خبير الطاقة في شركة تي.بي آي.سي.أيه.بي جروب إنه "كلما زادت قوة المنتجات زاد التفاؤل بوصول كميات أكبر من الخام إلى السوق خلال الصيف الحالي".

كانت أسعار العقود الآجلة للنفط قد تراجعت في بداية تعاملات اليوم على خلفية بيانات الناتج الصناعي الصيني الصادرة اليوم ،والتي أظهرت انكماش الناتج الصناعي خلال أبريل الماضي بأكثر من التوقعات، مع مؤشرات على تراجع الطلب على النفط الخام والمنتجات النفطية في الصين.

وكان الطلب على النفط في الصين قد تراجع خلال الشهر الماضي بأكثر من 6% على خلفية إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي تعاملات بورصة نيويورك ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 88ر1 دولار إلى 37ر112 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل. وفي لندن ارتفع سعر خام برنت بمقدار 10ر1 دولار إلى 65ر112 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.