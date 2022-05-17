أفيفا البريطانية للتأمين تؤكد تنفيذ خطة استرداد الأسهم بي اليوم

أكدت شركة التأمين البريطانية العملاقة أفيفا اعتزامها تنفيذ خطة استرداد مجموعة الأسهم المعروفة باسم "أسهم بي" من المساهمين اليوم الثلاثاء بعد إعلانها السابق صرف عائد على الاستثمار للمساهمين من خلال ما يعرف باسم "أسهم بي" بقيمة 75ر3 مليار جنيه إسترليني.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطة تأتي في أعقاب الانتهاء من تنفيذ برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار جنيه إسترليني يوم 31 آذار/مارس الماضي.

يذكر أن أفيفا هي شركة تأمين بريطانية عالمية تأسست عام 2000. يقع مقرها في لندن، و لديها ما يقرب من 33 مليون عميل في 16 دولة. وهي أكبر شركة تأمينات عامة وصناديق التقاعد في بريطانيا.