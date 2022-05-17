البرلمان الفنلندي يصوت بأغلبية ساحقة لصالح الانضمام إلى حلف الناتو

صوت البرلمان الفنلندي اليوم الثلاثاء، لصالح انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وصوت 188 عضوا في البرلمان الفنلندي لصالح الانضمام إلى الناتو، من أصل 200 عضو، بينما عارض 8 نواب القرار

ومن المفترض أن تتم مناقشة القرار حكوميا عقب موافقة البرلمان، وبعد مناقشة الحكومة، يتم تقديم المقترح بشكل رسمي إلى الرئيس الفنلندي.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن «الناتو بقيادة الولايات المتحدة - التي أخضعت الغرب بأكمله - انتهك بشكل صارخ الالتزام بعدم تعزيز أمنه على حساب الآخرين».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، لفت لافروف، إلى أن «انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يشكل اختلافا كبيرا»، قائلا: «انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يشكل اختلافا كبيرا؛ لأنهما شاركتا منذ فترة طويلة في مناورات الحلف».

وأمس الاثنين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ليس لديها مشكلات مع السويد وفنلندا، موضحًا أن توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» على أراضيهما سيتطلب ردا من روسيا.

وأضاف خلال كلمته في قمة زعماء دول منظمة الأمن والتعاون الجماعي، في العاصمة الروسية موسكو، أن المرحلة الحالية تشهد اختبار آليات لزعزعة الاستقرار في الاتحاد السوفييتي السابق.

وأشار بوتين إلى أنه سيتم التوقيع من الدول الأعضاء بالمنظمة على إعلان مشترك للتعاون في المجالات العسكرية والدفاعية وتوسيع التنسيق دوليًا.

وقالت رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، الاثنين، إنه يتعين على السويد أن تنضم إلى الناتو إلى جانب فنلندا المجاورة «لضمان سلامة الشعب السويدي».

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي مشترك إلى جانب زعيم المعارضة السويدية، أولف كريسترسون، في ستوكهولم الاثنين، أكدت أندرسون أن الوضع الحالي يتطلب من السويد الانضمام إلى التحالف العسكري.

ومن شأن الخطوة إلى رفع التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة إلى حدود فنلندا والسويد، لكن قد يستغرق الأمر شهورًا حتى يتم الانتهاء منها حيث يتعين على المجالس التشريعية لجميع أعضاء الناتو الثلاثين الحاليين الموافقة على المتقدمين الجدد.