موسكو تتهم الغرب بشن حرب دبلوماسية ضد روسيا

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اتهمت الرئاسة الروسية "الكرملين" دول الغرب بشن حرب دبلوماسية واقتصادية وسياسية ضد البلاد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، خلال حضوره مؤتمرا تعليميا بالقرب من موسكو: "إنها دول معادية. لأن ما تفعله هو حرب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث في وقت سابق عن "حرب (اقتصادية) خاطفة" في ضوء العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، بينما لا تزال روسيا تصف غزوها لأوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وقال بيسكوف إن بلاده تشهد "عاصفة كاملة، ولحظة الحقيقة"، مضيفا أنه ينبغي على روسيا أن تظهر قدرتها على حماية مصالحها.

كما أكد بيسكوف أن "كل حرب تنتهي بالسلام. وسوف يشهد ذلك السلام صوتا مسموعا لنا".