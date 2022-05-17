تقرير بريطاني: بوتين يشارك بنفسه في الإدارة الميدانية للحرب الأوكرانية

قالت مصادر عسكرية غربية، أمس الأثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح يشارك بنفسه في إدارة الحرب بأوكرانيا، لدرجة أنه يتخذ قرارات "عملية وتكتيكية "على مستوى القرارات التي يتخذها عقيد أو عميد.

وأضافت المصادر العسكرية لصحيفة "جارديان" البريطانية أن بوتين يساعد في تحديد تحركات القوات في إقليم دونباس، حيث عانى الروس الأسبوع الماضي من خسارة حينما حاولوا مرارا عبور نهر استراتيجي في شرق أوكرانيا.

وأكدت المصادر أن بوتين لا يزال يعمل بشكل وثيق مع الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، على عكس مزاعم أوكرانيا الأسبوع الماضي بتهميش قائد الجيش الروسي.

وقال مصدر عسكري: "نعتقد أن بوتين وجيراسيموف متورطان في صنع القرار التكتيكي على مستوى نتوقع عادة أن يتخذه عقيد أو عميد"، في إشارة إلى المعركة الجارية في شرق أوكرانيا.

ورأت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن الجيش الروسي فشل حتى الآن في تحقيق انفراجة في دونباس، حيث شنوا هجوما لمدة شهر فشل عدة مرات في محاصرة القوات الأوكرانية.

وأدت محاولة فاشلة جرت الأسبوع الماضي لعبور نهر سيفيرسكي دونتس، إلى تدمير أكثر من 70 مركبة روسية، وفقدان ما لا يقل عن كتيبة واحدة من المعدات، وفقا لتقديرات تستند إلى التصوير الجوي لموقع المعركة.

ووفقا لمعهد دراسة الحرب (مركز بحثي مقره في الولايات المتحدة)، كانت الهزيمة خطيرة لدرجة دفعت بعض المدونين العسكريين الروس للتعليق "على عدم كفاءة الجيش الروسي"، وهي علامة نادرة على المعارضة الداخلية