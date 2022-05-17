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التأمينات: تحويل بطاقات صرف المعاشات إلى كروت ميزة خدمة مجانية


نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 10:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 10:58 م

كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن استخراج كارت ميزة مجانًا للمواطنين من أصحاب المعاشات، مضيفا أن الهيئة بدأت منذ يناير 2021، إحلال البطاقات الزرقاء لصرف المعاشات بكروت ميزة.

وقال عوض، في اتصال هاتفي لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، إن الكروت الزرقاء مع أصحاب المعاشات أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، وستتوقف خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وسيتم إحلالها بكروت ميزة.

وأضاف عوض، أنه أن إجمالي عدد البطاقات مع المواطنين كان 6.5 مليون بطاقة، تم تغيير 5.3 مليون بطاقة منها إلى ميزة، وسيتم صرف معاش الشهر الحالي بالبطاقة الزرقاء، كما أنه سيتم الصرف بكارت ميزة، اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن أصحاب المعاشات الذين لم يستخرجوا كارت ميزة، عندما يتوجهوا لصرف المعاش، سيطلب منهم التوجه إلى التأمينات، موضحا أن هذا الإجراء لا قلق منه.

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