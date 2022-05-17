بروفات مكثفة تجمع أميرة سليم وناير ناجي بكواليس حفل مرور ٢٠ عاما على افتتاح مكتبة الإسكندرية

منذ وصولها بالأمس من فرنسا، توجهت السوبرانو العالمية أميرة سليم للإسكندرية، حيث تحري بروفات مكثفة مع المايسترو ناير ناجي، مدير أوركسترا مكتبة الإسكندرية السيمفوني، من أجل الاحتفالية التي سيتم إقامتها غدا الثلاثاء الموافق ١٧ من مايو الجاري بمناسبة مرور 20 عاما على افتتاح مكتبة الإسكندرية.

ويشاركها في تلك الاحتفالية عدد من الفنانين ذو قيمة فنية عالية، مثل عازف البيانو العالمي رمزي يسي، والذي تواجد وقت البروفات التي كانت تقوم بها أميرة وتناقشا لوقت طويل في العديد من الأمور الموسيقية، كما تشاركهم عازفة الفيولينة الموهوبة مريم ابو زهرة، بالإضافة كورال مكتبة الإسكندرية وكورال أطفال مكتبة الإسكندرية، وأوركسترا مكتبة الإسكندرية وأوركسترا شباب الإسكندرية.

وتشارك أميرة في الاحتفالية بغناء مقطوعة "ملكة الليل" المقتطفة من أوبرا الناي السحري، والتي تعد واحدة من أهم وأِشهر أعمال المؤلف النمساوي موزارت وستكون تحت قيادة المايسترو ناير ناجي.

وقالت سليم: فخورة باشتراكي في هذا الحفل الكبير بهذا المكان الذي يعد رمز تاريخي هام في تاريخ مصر ونافذة للثقافة والعلم والمعرفة والفكر بعد إعادة إحيائه وافتتاحه في 2002، وسعيدة بدعوة الزميل العزيز المايسترو ناير ناجي لي للاشتراك في هذا الحفل المهم، حيث رحبت علي الفور عندما عرض علي الأمر، وتواصلنا للاتفاق على أحسن اختيار فني يليق بهذا الحدث التاريخي المهم.