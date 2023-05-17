البيت الأبيض: بايدن يحث على أهمية نزع السلاح النووي خلال قمة السبع الجمعة المقبل

كشف جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحث على أهمية نزع السلاح النووي خلال قمة مجموعة السبع المقرر انطلاقها بعد غد الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية.

وقال كيربي في مقابلة عبر الإنترنت مع وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء إن بايدن لديه "قلق طويل الأمد بشأن تداعيات احتمال نشوب حرب نووية في المستقبل" ويهدف إلى إعادة تأكيد موقفه بعد وصوله إلى اليابان غدا.

وأضاف كيربي أن بايدن يعتزم زيارة حديقةُ السَّلامِ التذكارية في هيروشيما، ليعبر عن احترامه للأرواح التي فقدت جراء أول استخدام للقنبلة الذرية حيث أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1945 على استهداف مدينة هيروشيما اليابانية باستخدام القنبلة الذرية.

وأفاد بأنه من المقرر أيضًا أن يلتقي بايدن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا غدا للبحث عن طرق "لتحسين قابلية التشغيل البيني والتعاون في جميع المجالات العسكرية"، بما في ذلك الجو والبحر والأرض والفضاء الإلكتروني.

وتابع كيربي قائلا إنه عندما يلتقي بايدن، كيشيدا ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول على هامش القمة التي تستمر ثلاثة أيام، سيؤكد أهمية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وسط تهديدات كوريا الشمالية المتكررة واختبارات صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وأشار إلى أن زيارة بايدن ستركز "أكثر على المستقبل"، حيث من المقرر أن يناقش قادة مجموعة الدول السبع موضوعات تشمل الاقتصاد وأمن الطاقة وسبل دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.