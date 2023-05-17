رئيس الوزراء: فتح تملك العقارات للأجانب داخل مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة في إطار تيسير تخصيص الأراضي للمستثمرين، ستعمل على سرعة تسجيل الأراضي للمستثمر الذي لم يخالف الشروط الموجودة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن المجلس تلقى بعض الشكاوى من المستثمرين أنهم يواجهون صعوبة في تسجيل الأرض، رغم إنهاء جميع الالتزامات المطلوبة.

ولفت إلى «إلزام الشهر العقاري بتسجيل الأراضي والعقارات لتلك المشروعات، طالما لا توجد مخالفة».

وأعلن عن فتح تملك العقارات للأجانب داخل مصر دون التقيد بعدد محدد، قائلًا إن «القرارات المنظمة في السابق، أفادت بأن الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقار، بعدد 2 في مدينتين مختلفتين».

وأكمل: «لا رقم محدد، أي أجنبي يريد تملك عقارات داخل مصر العدد مفتوح وفقًا لضوابط متعلقة بسداد القيمة بالعملة الحرة، لا قيود في العدد ومن حق الأجانب تملك أي عدد من العقارات».