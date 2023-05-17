كشف خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، عن طريقة حل أزمات نادي الزمالك التي يعيشها مؤخرا.
وقال عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية : "يجب تقسيم المشكلات الحالية من خلال 4 لجان، لجنة قانونية، ومالية، وفنية، وإدارية".
وتابع: "تشكل اللجنة القانونية من خلال مستشارين بأعضاء جمعية عمومية، بوجود مجموعة من 5 أو 6 حكماء من القانونين للبحث عن حل للوضع الحالي".
وأكمل: "أما الأزمة المالية فيتم تكوين لجنة من الجمعية العمومية من خبراء الاقتصاد لحل ديون النادي".
وأضاف: "يجب تشكيل لجنة فنية أيضًا لحل الأزمات الفنية في ظل وجود الأزمة المالية، فالنادي مليء بنجوم الكرة والأساطير".
وأردف: "يجب تشكيل لجنة إدارية، بحيث يدار النادي بشكل منظم من خلال أعضاء الجمعية العمومية لحل الأزمة الإدارية".
وأتم: "الأربعة لجان يجب أن يتم تكوينهم من جانب مجلس الإدارة، وليس عيبا أن يستعين بأعضاء النادي".