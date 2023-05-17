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كشف خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، عن طريقة حل أزمات نادي الزمالك التي يعيشها مؤخرا.

وقال عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية : "يجب تقسيم المشكلات الحالية من خلال 4 لجان، لجنة قانونية، ومالية، وفنية، وإدارية".

وتابع: "تشكل اللجنة القانونية من خلال مستشارين بأعضاء جمعية عمومية، بوجود مجموعة من 5 أو 6 حكماء من القانونين للبحث عن حل للوضع الحالي".

وأكمل: "أما الأزمة المالية فيتم تكوين لجنة من الجمعية العمومية من خبراء الاقتصاد لحل ديون النادي".

وأضاف: "يجب تشكيل لجنة فنية أيضًا لحل الأزمات الفنية في ظل وجود الأزمة المالية، فالنادي مليء بنجوم الكرة والأساطير".

وأردف: "يجب تشكيل لجنة إدارية، بحيث يدار النادي بشكل منظم من خلال أعضاء الجمعية العمومية لحل الأزمة الإدارية".

وأتم: "الأربعة لجان يجب أن يتم تكوينهم من جانب مجلس الإدارة، وليس عيبا أن يستعين بأعضاء النادي".