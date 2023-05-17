انتهاء موسم طارق حامد مع اتحاد جدة

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن انتهاء موسم طارق حامد، نجم وسط اتحاد جدة، مع العميد بسبب الإصابة.

وفقًا لصحيفة "الرياضية" أثبتت نتائج الأشعة التي خضع لها طارق حامد، أمس، تعرضه لتمزق في وتر العضلة الخلفية للفخذ، وحاجته إلى التأهيل الطبي قبل العودة إلى الجري مجددًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن موسم طارق حامد صاحب الـ34 عامًا مع نادي الاتحاد انتهى بنسبة كبيرة، بعد الكشف الطبي الذي خضع له، أمس، الأمر الذي يعني غيابه عن مواجهات الحسم لفريقه أمام الهلال في الجولة الـ 27، وجرت مساء أمس، والباطن ضمن الجولة الـ 28، والفيحاء في الجولة الـ 29، والطائي في الجولة الأخيرة.

وكان طارق حامد قد تعرض للإصابة خلال إجرائه عمليات الإحماء في التدريب قبل الأخير الذي سبق مواجهة “الكلاسيكو” أمام الهلال بمقر النادي في جدة.

وانضم طارق حامد إلى اتحاد جدة الصيف الماضي بعقد لمدة موسمين، قضى منهما موسمًا واحدًا، حيث شارك في 27 مباراة في جميع المسابقات، منها 23 مباراة في دوري روشن السعودي، وحصل على سبع بطاقات صفراء وواحدة حمراء.