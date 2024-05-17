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أعداد جريدة الشروق
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موريتانيا.. المجلس الدستوري يعلن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية ويستبعد الرئيس السابق

نواكشوط (د ب أ) 
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 11:50 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 11:50 م

أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا مساء اليوم الجمعة، قائمة ضمت 7 مرشحين سيخوضون الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 29 يونيو القادم، واستبعد من المرشحين ملف ترشح تقدم به الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ولم يفصح المجلس في قرار أصدره عن أسباب عدم الاحتفاظ بترشح الرئيس السابق رغم سماح المحكمة له بالخروج من السجن لإيداع أوراق ترشيحه واستقباله في قاعة المجلس لتقديم ملف الترشح.

وضمت القائمة الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني والناشط الحقوقي المعارض بيرام الداه اعبيد ورئيس حزب تواصل الإسلامي المعارض والنائب المعارض العيد ولد محمدن.


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