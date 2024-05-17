أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا مساء اليوم الجمعة، قائمة ضمت 7 مرشحين سيخوضون الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 29 يونيو القادم، واستبعد من المرشحين ملف ترشح تقدم به الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ولم يفصح المجلس في قرار أصدره عن أسباب عدم الاحتفاظ بترشح الرئيس السابق رغم سماح المحكمة له بالخروج من السجن لإيداع أوراق ترشيحه واستقباله في قاعة المجلس لتقديم ملف الترشح.

وضمت القائمة الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني والناشط الحقوقي المعارض بيرام الداه اعبيد ورئيس حزب تواصل الإسلامي المعارض والنائب المعارض العيد ولد محمدن.