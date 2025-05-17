الرئيس السيسي ورئيس وزراء العراق يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

السيسي يلتقي رئيس الوزراء العراقي على هامش القمة العربية في بغداد

السيسي والسوداني يبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية في قمة بغداد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص الشكر والتقدير لرئيس الوزراء العراقي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بجهود العراق في تنظيم القمة، ومعرباً عن ثقته في قدرة العراق على قيادة العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة في ظل رئاسته للدورة الحالية للقمة. من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء العراقي الدور المصري المحوري في دعم القضايا العربية والتعاطي مع التطورات الإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، حيث أشاد الرئيس السيسي بالتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد مصر لتوسيع آفاق التعاون المشترك، لا سيما في مجالي البنية التحتية والطاقة، ودور الشركات المصرية في دعم جهود التنمية داخل العراق. كما اتفق الجانبان على أهمية العمل المشترك لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث شدد الطرفان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية كمدخل أساسي لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأكدا رفضهما القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مجددين دعمهما الكامل للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية تفادي اتساع رقعة الصراع الإقليمي، وضرورة دعم استقرار الدول العربية، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها وحماية حدودها، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.