النائبة ميرفت عبدالعظيم: 53 مليار جنيه لزيادة أجور الأطباء والتمريض بالموازنة الجديدة

قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي الجديد 2025-2026؛ تتضمن مبلغ 53 مليار جنيه مخصصات لزيادة أجور الأطباء والتمريض والكوادر الطبية.

وشددت خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، الجمعة، على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة أجور الأطباء والتمريض، مشيرة إلى أن أجور الأطباء «ما زالت متواضعة».

وأكدت أن الدولة تواجه أزمة نقص في أعداد الأطباء والتمريض لا يمكن إنكارها، لافتة أن نسبة الأطباء في مصر تمثل ثلث النسبة العالمية، وذلك على عكس كليات أخرى مثل الصيدلة التي يوجد بها فائض في أعداد الخريجين يفوق حاجة سوق العمل.

وأضافت أنّ الدولة بدأت في اتخاذ خطوات لمعالجة النقص، من خلال فتح كليات طب جديدة وزيادة أعداد المقبولين بها، بالإضافة إلى إعادة توزيع الأطباء، أو تكليف طبيب بإدارة وحدتين صحيتين بشكل مؤقت لحين زيادة أعداد الخريجين.

وأوضحت أن الدولة تملك رؤية واضحة ليس فقط لزيادة الأعداد؛ ولكن أيضا لتوفير التدريب الجيد للأطباء الشباب، مشيرة إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة بهذا الشأن في ظل توفر المنشآت والبنية التحتية الجاهزة.

وأعربت عن أملها أن تتقلص هجرة الأطباء لأنها أكبر مشكلة تتسبب في عجز أعداد الأطباء، كاشفة أن مصر لديها 120 ألف طبيب مصري يعمل خارج مصر، رقم مرعب.

ورأت أن مشكلة الأجور ليست وحدها سبب الهجرة، قائلة إن هناك أطباء ليسوا بحاجة للسفر لتحسين أوضاعهم المادية على الإطلاق؛ لكن يسافرون فقط بسبب بيئة العمل غير الآمنة.

وأعربت عن أملها في تحسن مناخ وبيئة العمل، مع بدء تطبيق قانون المسئولية الطبية، مشددة على ضرورة أن يكون المواطن واعيا بأن الاعتداء على طبيب سيُعرض مرتكبه للعقوبة.