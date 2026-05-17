صحة الإسكندرية تنظم الحملة التوعوية احمي نفسك بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم

أطلقت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بيانًا توعويًا اليوم الأحد، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الذي يوافق 17 مايو من كل عام، وذلك ضمن جهود مبادرة «100 مليون صحة» لنشر الوعي الصحي وتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة.

وأكدت المديرية، من خلال حملة توعوية بعنوان «احمي نفسك»، أهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتقليل مضاعفاته، مشيرة إلى أن المرض يُعد من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على القلب والأوعية الدموية إذا لم يتم التحكم فيه ومتابعته بشكل دوري.

وتضمنت الرسائل التوعوية، عددًا من النصائح المهمة للحفاظ على صحة القلب وضبط معدلات ضغط الدم، أبرزها التوقف عن التدخين، وممارسة الأنشطة البدنية بانتظام، والحرص على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

وشددت مديرية الصحة بالإسكندرية، على أهمية تناول غذاء صحي متوازن، وتقليل الوزن في حالات السمنة، والالتزام بتناول الأدوية وفق تعليمات الطبيب، بما يساهم في الحد من مخاطر الإصابة بالمضاعفات الصحية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت المديرية، أن التوعية الصحية تمثل أحد أهم محاور الوقاية، داعية المواطنين إلى متابعة حالتهم الصحية بصورة دورية وقياس ضغط الدم بانتظام للحفاظ على حياة صحية وآمنة.