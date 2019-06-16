جلسة «مصالحة» لبنانية بين نادين نجيم وسيرين عبد النور برعاية ماجي بو غصن

دعت النجمة اللبنانية ماجي بو غصن، نجمات الدراما اللبنانية إلى حفل عشاء بأحد مطاعم بيروت، أمس الأحد، ونجحت في هدفها المنشود وهو عقد الصلح بين النجمتين اللبنانيتين نادين نجيم وسيرين عبد النور، بعد خلاف دام بينهما لسنوات وفشل المنتجين في الصلح بينهما، وعبر الجميع عن سعادتهم بالمبادرة التي قامت بها "ماجي"، ومدحوا جمال روحها وأخلاقها الرفيعة.

نشرت "بو غصن" صورًا من الحفل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، التي جمعت بين النجمات سيرين عبد النور ونادين نسيب وجيسي عبدو وورد الخال وداليدا خليل وستيفاني صليبا ونادين الراسي وندى أبو فرحات وكارين رزق الله، وعلقت قائلة : "لا يوجد أفضل من نشر الحب، أحبكم جميعاً أيها الفتيات".

يذكر أن نادين نجيم اتهمت سيرين عبد النور بتحريض متابعيها ضدها، ما دفع "سيرين"، للدفاع عن ذاتها أثناء مقابلة لها في برنامج "مجموعة إنسان" على شاشة MBC، حيث رفضت تلك الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أنها لا تمانع في الصلح، وشعرت مؤخرًا بالحزن الشديد بعد تجاهل "نادين" لها.